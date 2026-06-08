Napoli De Laurentiis guarderà i Mondiali | è interessato ad un nuovo acquisto

Il presidente del Napoli ha annunciato che seguirà i Mondiali e si mostrerà interessato a un possibile nuovo acquisto. Nel frattempo, il club sta monitorando il mercato e ha messo nel mirino il portiere Matej Kovar, di cui si occupa il responsabile degli acquisti. La società sta valutando le opportunità di rafforzare la rosa durante questa finestra di mercato. Nessuna comunicazione ufficiale sulle trattative in corso o sui possibili accordi.

Il Napoli è molto attento al mercato. Il mirino di Giovanni Manna, recentemente, è caduto su Matej Kovar. Il portiere, classe 2000, attualmente gioca nel PSV Eindhoven, ma è in prestito dal Bayer Leverkusen. Il suo profilo si sposa perfettamente con quanto ricercato attualmente dal Napoli. Il giovane, originario della Repubblica Ceca, potrebbe inserirsi perfettamente nella rosa, diretta da Massimiliano Allegri. Il portiere avrebbe attirato l’interesse, non solo del direttore sportivo, ma anche di Aurelio De Laurentiis. Stando a quanto trapelato, il Presidente del club azzurro guarderà da vicino Kovar, nel match di esordio della Repubblica Ceca contro la Corea del Sud. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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