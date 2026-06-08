Milano lancia un sasso e un coltello contro un poliziotto | arrestato 16enne

Un 16enne è stato arrestato a Milano dopo aver lanciato un sasso e un coltello contro un poliziotto. L'intervento è avvenuto nella zona Baggio, dove il ragazzo è stato fermato poco dopo l'aggressione. A casa, sono state trovate due pistole finte e altri oggetti. L’adolescente è stato portato in caserma e ora si trova a disposizione delle forze dell'ordine.

Ha lanciato una pietra e poi un coltello contro un agente della polizia che stava passando in auto lungo la strada. È stato fermato a Milano un 16enne, accusato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Durante la perquisizione dell'abitazione del minore, le forze dell'ordine hanno trovato e sequestrato due armi finte, una pistola, un fucile e il tirapugni che il giovanissimo indossava al momento del fermo., I fatti risalgono a venerdì scorso, intorno alle 19. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, l'agente si stava recando presso la sede di Baggio per consegnare alcuni atti quando ha sentito - all'altezza di via Anselmo da Baggio - il rumore del colpo di un sasso sulla vettura. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Milano, sparatoria con la polizia: morto un ventenne

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