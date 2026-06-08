Milan pericolo per Glasner | anche il Feyenoord sul fresco vincitore della Conference League

La scorsa settimana, a Monaco di Baviera, si è svolto un incontro di sei ore tra l’allenatore austriaco Oliver Glasner e il Milan. Durante la riunione, si è parlato del possibile trasferimento di Glasner, con il club olandese del Feyenoord che ha manifestato interesse per il tecnico. Non sono stati forniti dettagli sui contenuti della discussione o sulle decisioni prese durante il summit.

Le grandi manovre per la panchina del Milan si spostano sull'asse Milano-Monaco di Baviera. Martedì scorso, attorno al tavolo di un riservato ristorante della città tedesca, si è tenuto un incontro fondamentale per il futuro del club. Il managing partner di RedBird e proprietario del Milan, Gerry Cardinale, accompagnato dai suoi uomini di fiducia Massimo Calvelli e Zlatan Ibrahimovic, ha cenato con Oliver Glasner. L'obiettivo del summit era chiaro: valutare se il profilo del tecnico austriaco, classe 1974, sia quello ideale per raccogliere l'eredità di Massimiliano Allegri in vista della stagione 2026-2027. Il colloquio è durato oltre sei ore. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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