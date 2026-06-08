Oliver Glasner, che dovrebbe allenare il Milan, ha chiesto al club un direttore sportivo di lingua tedesca. La richiesta ha modificato i piani di mercato e di staff già stabiliti. Tra i nomi proposti ci sono due figure provenienti dal Bayern Monaco e dal Lipsia, secondo quanto riportato. La decisione potrebbe influenzare le prossime mosse della società nel settore dirigenziale e nelle trattative di mercato.

Il Milan si appresta a vivere i sette giorni più caldi della sua storia recente. Nel corso di questa settimana, la proprietà rossonera è chiamata a sciogliere le riserve e nominare ufficialmente le tre figure cardine del nuovo progetto sportivo. Ovvero, il direttore tecnico, il direttore sportivo e l'allenatore. Allo stato attuale dei fatti, la griglia dei favoriti vede Ralf Rangnick in pole position per la carica di DT, mentre il profilo di Oliver Glasner incassa il totale gradimento di RedBird per la panchina del dopo-Allegri. Il vero rebus, tuttavia, è legato alla scelta del direttore sportivo. Una casella il cui destino dipende interamente dagli equilibri politici che si registreranno tra la proprietà e l'area tecnica. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, la richiesta di Glasner stravolge i piani di Ibra: spuntano due nomi dal Bayern e dal Lipsia

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Siamo forse finalmente arrivati alla settimana in cui verrà deciso il futuro del Milan Ralf Rangnick ha messo in standby l’Austria, che gli ha proposto un rinnovo, e attende la risposta rossonera alla sua richiesta per diventare dir x.com

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