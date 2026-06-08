Maioliche a zaffera in mostra a Firenze per le Giornate dell’archeologia

Notizia in breve

Sono state esposte a Firenze delle maioliche a zaffera provenienti dal primo Rinascimento, in occasione delle Giornate dell’archeologia. La mostra presenta pezzi di ceramica storica, valorizzando l’arte del periodo. L’evento ha attirato pubblico e appassionati da diversi paesi, offrendo l’opportunità di osservare da vicino queste opere. La rassegna si svolge nel capoluogo toscano, coinvolgendo istituzioni e musei locali.