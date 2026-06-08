Lotta alla dispersione scolastica la Provincia punta a fare rete | Sostegno a ragazzi e famiglie

Da ravennatoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La Provincia di Ravenna ha presentato un progetto di orientamento volto a creare una rete territoriale che supporti studenti e famiglie nelle decisioni scolastiche e professionali. Il piano coinvolge scuole, enti di formazione, istituzioni e servizi pubblici, con l’obiettivo di contrastare la dispersione scolastica. La collaborazione si svilupperà su tutto il territorio, con l’intento di offrire un accompagnamento più strutturato e integrato per i giovani e le loro famiglie.

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Una rete territoriale per accompagnare giovani e famiglie nelle scelte scolastiche e professionali. Questo il cuore del progetto di orientamento presentato questa mattina alla Provincia di Ravenna che vedrà coinvolte scuole, enti di formazione, istituzioni e servizi: una collaborazione a 360. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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