Un uomo di 31 anni è stato trovato a terra, riverso in una pozza di sangue, in un parcheggio della città. La scoperta è avvenuta da parte di una coppia di passanti, che ha chiamato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma l’uomo è deceduto poco dopo. La vittima ha origini turche. Le autorità stanno indagando sull’accaduto.

La vittima, un 31enne di origini turche, è stato trovata riversa a terra in una pozza di sangue da una coppia di passanti. Nonostante i soccorsi immediati, l'uomo è deceduto in ospedale. Sul caso indaga la squadra mobile della città Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de “Il Tirreno“, alcuni residenti della zona avrebbero raccontato di aver uditocolpi di arma da fuoconella tarda serata di ieri, ma a dare l’allarme sarebbe stata una coppia di passanti, che ha trovato l’uomoriverso a terra in una pozza di sangue. Sul luogo del delitto è intervenuta in prima battuta una volante dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura di Livorno, successivamente la scientifica e poi la squadra mobile. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Livorno, uomo di 31 anni ucciso a colpi di pistola in un parcheggio

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