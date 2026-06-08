Oggi si svolge una tappa del Live Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026, con un margine di fuga stabile intorno ai sei minuti. Durante la corsa, due ciclisti, uno italiano e uno spagnolo, stanno affrontando insieme la loro 200ª gara in carriera. La corsa continua con un vantaggio costante sui inseguitori, mentre i partecipanti si preparano alle fasi finali della competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.50 Nella tappa odierna Matteo Trentin e Pello Bilbao gareggiano insieme per la duecentesima volta in carriera. 13.47 La corsa si sta avvicinando alle pendici del Col Robert Marchand, terzo GPM di giornata. 13.44 Jegat e Braz Afonso sono gli unici due scalatori puri presenti nel gruppo di testa. 13.41 Quando abbiamo superato le due ore di corsa la media oraria è di 39,7 kmh. 13.38 Recupera circa ’20” il gruppo dopo il lavoro degli uomini della Education-EasyPost. 13.35 L’unico uomo che può preoccupare Alex Baudin in ottica generale è Clement Braz Afonso, partito stamane con 5’35” di ritardato dal connazionale transalpino, che ad ora sarebbe virtualmente in testa alla graduatoria assoluta. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026, tappa di oggi in DIRETTA: margine della fuga sempre intorno ai 6?

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