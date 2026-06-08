CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.32 Sta piovendo sulla corsa. 14.29 La corsa ha già affrontato la metà dei metri di dislivello presenti sul percorso odierno. 14.26 Il Col Robert Marchand è la salita più lunga di giornata. 14.23 La testa della corsa è appena transitata a Saint-Félicien. 14.20 Jordan Jegat su una salita del genere potrebbe provare un’azione solitaria. 14.17 Renard-Haquin torna nel gruppo di testa dopo la caduta. 14.14 Tra 5 km inizierà il GPM del Col Robert Marchand. 14.11 Il gruppo inizia a recuperare sulla testa della corsa: ritardo di 5’30” dai battistrada. 14.08 Caduta per Henri-François Renard-Haquin (Team Picnic PostNL). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026, tappa di oggi in DIRETTA: c’è il Col Robert Marchand, vantaggio della fuga superiore ai 5?

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