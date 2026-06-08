Nella giornata si sono concluse le dimissioni di Furlani, Tare, Allegri e Moncada. La società sta cercando i nuovi dirigenti e allenatori, con Rangnick e Glasner che si contendono la panchina. Tra i nomi in corsa per il ruolo di direttore sportivo spuntano Özek, Freund e Schäfer. La decisione definitiva dovrebbe arrivare a breve. La rivoluzione societaria e tecnica prosegue senza sosta.

Dopo l'azzeramento dei vertici societari (Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada) e tecnici (Igli Tare e Massimiliano Allegri), il proprietario Gerry Cardinale valuta come riorganizzare il club. Il Milan ha incontrato Oliver Glasner, uno dei due nomi per la panchina avanzati da Ralf Rangnick, che a ore dovrà dare una risposta al Milan sull'accettazione o meno dell'incarico di direttore tecnico. Previsto anche un incontro con Matthias Jaissle, altro pupillo di Rangnick. Rimane, però, sullo sfondo anche l'alternativa: Ramón Planes nel ruolo di direttore sportivo e Mauricio Pochettino per il ruolo di allenatore. La prima idea sarebbe caldeggiata più da Calvelli, l'uomo che ha ereditato i compiti dell'amministratore delegato da Giorgio Furlani. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - LIVE Milan – Rangnick e Glasner, si decide a breve. DS, spuntano Özek, Freund e Schäfer

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