Lega Navale | Nautica popolare resta un miraggio

Notizia in breve

La nautica popolare in Italia rimane un obiettivo irraggiungibile, secondo un comunicato della Lega Navale. L’Italia, con quasi ottomila chilometri di coste e una lunga tradizione marinara, è leader mondiale nella produzione di yacht di lusso. Tuttavia, la promozione di attività nautiche accessibili a tutti non è ancora realtà, nonostante le risorse e l’esperienza nel settore.