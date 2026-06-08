Lega Navale | Nautica popolare resta un miraggio
La nautica popolare in Italia rimane un obiettivo irraggiungibile, secondo un comunicato della Lega Navale. L’Italia, con quasi ottomila chilometri di coste e una lunga tradizione marinara, è leader mondiale nella produzione di yacht di lusso. Tuttavia, la promozione di attività nautiche accessibili a tutti non è ancora realtà, nonostante le risorse e l’esperienza nel settore.
Roma, 8 giu. (Adnkronos) - L'Italia ha quasi ottomila chilometri di coste, un'importante tradizione marinara e una leadership mondiale nella produzione di yacht di lusso. Eppure, per molti cittadini italiani, andare per mare resta ancora un privilegio più che una possibilità concreta. È questo il paradosso al centro del secondo numero del 2026 della rivista “Lega Navale”, in distribuzione da oggi ai soci abbonati e disponibile per tutti online sul sito leganavale.it, che dedica il suo approfondimento di apertura alla domanda più urgente per il futuro del diporto: esiste davvero una nautica popolare in Italia? Tra gli articoli... 🔗 Leggi su Iltempo.it
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