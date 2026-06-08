A Fiuggi si svolgerà la finale della categoria Jazz di LAZIOSound 2026, con il sassofonista Stefano Di Battista come ospite speciale. La manifestazione raccoglie giovani musicisti provenienti dalla regione e si concentra sul genere jazz. La gara è parte di un contest musicale che coinvolge diverse categorie e si conclude con questa prova finale. La presenza di Di Battista aggiunge un valore speciale all’evento.

Cosa: La finale dedicata alla categoria “Jazz” del contest musicale LAZIOSound 2026, arricchita dalla presenza del sassofonista Stefano Di Battista come special guest.. Dove e Quando: Presso il Teatro Comunale di Fiuggi, giovedì 11 giugno 2026 a partire dalle ore 21:00.. Perché: Per supportare il talento dei giovani musicisti emergenti in una serata di grande musica dal vivo e assistere alla consacrazione delle nuove promesse del panorama jazzistico laziale.. Il vibrante ecosistema musicale della regione si prepara a vivere una delle sue serate più intense e significative dell’anno. Il contest musicale giovanile LAZIOSound 2026, ormai giunto a una fase cruciale e decisiva del suo articolato percorso, entra prepotentemente nel vivo con le tanto attese finali dal vivo. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - LAZIOSound 2026: a Fiuggi la finale della categoria Jazz

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