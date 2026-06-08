L' Argentina vuole crederci

Durante una cena a Bardonecchia, Daniel ha fatto cadere un oggetto durante la serata. La cena si svolge in una sera di metà primavera, dopo aver incontrato per la prima volta poche ore prima durante un evento dedicato alla presentazione di un romanzo. La conversazione si è svolta in un’atmosfera informale, con i partecipanti che si sono confrontati tra loro. Non sono stati riportati altri dettagli o conseguenze legate a quanto accaduto durante il momento.

Daniel la fa cadere là durante la cena. È una sera di metà primavera a Bardonecchia, ci siamo conosciuti solo poche ore prima, durante una presentazione di Undici secondi, un romanzo di Carlos Aletto che ho tradotto. Stiamo parlando delle aspettative e delle speranze per l’ Albiceleste al Mondiale che sta per cominciare e dopo un’occhiata complice a Carlos dice « no vamos a ganarla: vamos a defenderla ». Non andiamo a vincerla, ma a difenderla. Ezequiel Fernández Moores, uno dei più autorevoli giornalisti argentini che ho sentito per questo articolo, qualche giorno dopo, andrà più a fondo: «È un punto di vista che tira in ballo una specie di trincea, di resistenza. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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