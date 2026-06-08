La Repubblica incompiuta | sì perché per garantire stabilità l’Italia ha bisogno di istituzioni più forti delle sue divisioni

Da ilgiornaleditalia.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un'assemblea ha approvato una riforma costituzionale volta a rafforzare le istituzioni italiane. La modifica mira a ridurre l'influenza di piccoli gruppi politici che in passato hanno influenzato le decisioni di governo. La decisione è arrivata dopo un dibattito durato settimane, con il voto finale che ha segnato un passo importante nel tentativo di rendere più stabile il quadro politico.

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Troppo spesso la politica italiana è stata condizionata da piccoli gruppi capaci di determinare le sorti dei governi. La democrazia non può trasformarsi nel potere di interdizione delle minoranze: ma le istituzioni possono e devono favorire comportamenti virtuosi per evitare di incentivare l’instabi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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