La Rai stronca Amadeus con parole molto dirette che aria di tensione! Poi spunta la verità sul veto contro di lui
La Rai ha comunicato ufficialmente di aver deciso di non affidare più a Amadeus incarichi di conduzione o produzione. La decisione arriva dopo settimane di discussioni sul suo possibile ritorno in televisione. Nei giorni scorsi sono emerse indiscrezioni su un veto interno che avrebbe impedito la sua assunzione, anche se non sono stati forniti dettagli ufficiali. La questione ha alimentato molte speculazioni tra addetti ai lavori e pubblico.
Per mesi il possibile ritorno di Amadeus in Rai è stato uno degli argomenti più discussi nel mondo della televisione. Dopo l’esperienza sul Nove, accompagnata da risultati inferiori alle aspettative, le indiscrezioni su un riavvicinamento a Viale Mazzini si sono moltiplicate. A riaccendere le voci sono stati alcuni segnali delle ultime settimane, ma dalle stanze dei vertici Rai è arrivata una presa di posizione netta che sembra raffreddare ogni ipotesi di rientro immediato. Nel frattempo, però, emergono dettagli che raccontano uno scenario meno rigido di quanto possa apparire. Amadeus non torna in Rai: l’azienda gli sbatte la porta in faccia!. 🔗 Leggi su Donnapop.it
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La Rai stronca Amadeus con parole molto dirette, poi spunta la verità sul veto contro di lui
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