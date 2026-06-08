La Rai stronca Amadeus con parole molto dirette che aria di tensione! Poi spunta la verità sul veto contro di lui

Notizia in breve

La Rai ha comunicato ufficialmente di aver deciso di non affidare più a Amadeus incarichi di conduzione o produzione. La decisione arriva dopo settimane di discussioni sul suo possibile ritorno in televisione. Nei giorni scorsi sono emerse indiscrezioni su un veto interno che avrebbe impedito la sua assunzione, anche se non sono stati forniti dettagli ufficiali. La questione ha alimentato molte speculazioni tra addetti ai lavori e pubblico.