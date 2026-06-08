La Gen Z? È uguale per Intesa Sanpaolo e per le Pmi di Bergamo

Intesa Sanpaolo afferma che la Generazione Z ha le stesse caratteristiche sia tra le grandi banche sia tra le piccole imprese di Bergamo. Elisa Zambito Marsala, manager della banca, ha dichiarato che questa generazione si comporta in modo simile in entrambi i contesti. La banca osserva che i giovani di questa fascia di età mostrano atteggiamenti e aspettative analoghe, indipendentemente dalla dimensione dell'organizzazione di cui fanno parte.

CAPITALE UMANO. Per Elisa Zambito Marsala, manager ai vertici di Intesa Sanpaolo, grande banca e piccola impresa incontrano la stessa Generazione Z. Cambiano i contesti. Non cambiano le domande. C’è una domanda che sembra semplice ma non lo è: la Generazione Z incontrata da una grande banca sistemica è la stessa che incontra ogni settimana una piccola impresa manifatturiera della Lombardia? La risposta, per chi lavora sul campo, potrebbe sorprendere. Elisa Zambito Marsala guida la Direzione Education Ecosystem and Global Value Programs di Intesa Sanpaolo, il gruppo bancario più grande d’Italia, ed è tra i principali artefici di «Build Your Future», il programma che ha incontrato in presenza oltre 35. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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