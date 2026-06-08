Incendio in Corso Indipendenza | distrutto negozio di quad e bici elettriche tre persone intossicate

Da dayitalianews.com 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un incendio ha coinvolto un negozio in Corso Indipendenza, distruggendo l’attività che vendeva biciclette elettriche, quad e altri mezzi a batteria. Tre persone sono state intossicate durante l’evento. Le fiamme hanno causato danni significativi al negozio, che è stato parzialmente distrutto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e avviato le operazioni di messa in sicurezza. Non sono state segnalate altre persone coinvolte.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Le fiamme devastano l’attività commerciale. Un violento incendio ha colpito nei giorni scorsi un negozio situato in Corso Indipendenza, specializzato nella vendita di biciclette elettriche, quad e altri mezzi a batteria. Il rogo ha causato danni gravissimi, portando alla completa distruzione dell’attività commerciale e dei veicoli presenti all’interno del locale. L’intervento dei carabinieri. Le prime pattuglie del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri sono arrivate sul posto subito dopo la segnalazione, trovandosi davanti a una situazione critica: le fiamme avevano già invaso gran parte dei locali e una densa colonna di fumo si era diffusa nell’area circostante. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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Incendio negozio di materiale tessile. L'intervento dei Vigili del Fuoco

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