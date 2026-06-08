Incendio in Corso Indipendenza | distrutto negozio di quad e bici elettriche tre persone intossicate

Notizia in breve

Un incendio ha coinvolto un negozio in Corso Indipendenza, distruggendo l’attività che vendeva biciclette elettriche, quad e altri mezzi a batteria. Tre persone sono state intossicate durante l’evento. Le fiamme hanno causato danni significativi al negozio, che è stato parzialmente distrutto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e avviato le operazioni di messa in sicurezza. Non sono state segnalate altre persone coinvolte.