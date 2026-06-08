Sulla riviera del Principato di Monaco, Andrea Kimi Antonelli ha ottenuto la sua quinta vittoria consecutiva, portandosi a +66 punti in classifica su Lewis Hamilton, secondo. La gara si è svolta in un contesto di tradizione del gioco d’azzardo, ma Antonelli ha dominato con prestazioni che gli hanno permesso di allungare sul diretto inseguitore. La vittoria rappresenta un risultato importante nel campionato, consolidando la sua posizione in classifica generale.

Sulla riviera del Principato di Monaco, dove il gioco d’azzardo è più tradizione che perdizione, Andrea Kimi Antonelli ha scoperto la sua scala reale, la quinta vittoria consecutiva valida per il +66 in classifica su Lewis Hamilton, secondo. Pochi altri tracciati sanno offrire questo prestigio, occupare quel posto nel cuore dei piloti; è specialmente il caso per il numero 12 in griglia, che rende omaggio ad Ayrton Senna, che tra "il tabaccaio" e la "rascasse" ha scolpito uno dei momenti più trascendentali del motorsport. Nonostante una gara pazza in cui è successo di tutto, e in cui poteva ancora succedere di tutto, negli ultimi dieci giri Antonelli non ha rallentato, nonostante in Mercedes pregassero di farlo. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Imprendibile

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Imprendibile

Notizie e thread social correlati

Imprendibile Rowe ha già superato NdoyeJonathan Rowe ha già superato Ndoye, diventando l’acquisto più costoso nella storia del Bologna.

Roma-Fiorentina, le pagelle: Malen imprendibile, 8. Brescianini impalpabile, 4Nella partita tra Roma e Fiorentina, Malen si è distinto come il migliore con un voto di otto, mentre Brescianini è apparso poco incisivo con un...