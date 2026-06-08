È stato aperto il primo negozio Penny a Locri, in Calabria, situato in Via Marconi 229. L’inaugurazione si è svolta il 8 giugno 2026. La nuova apertura fa parte di un piano di espansione dell’azienda, che continua a svilupparsi sul territorio italiano. Il negozio si trova nel centro della città e si aggiunge ad altri punti vendita già presenti nel Paese. La catena di discount punta a rafforzare la propria presenza nella regione.

Cernusco sul Naviglio – 8 giugno 2026 PENNY Italia prosegue il proprio percorso di crescita anche in Calabria con l’apertura del primo punto vendita nella città di Locri, in Via Marconi 229. Si tratta del secondo store nella Provincia di Reggio Calabria e del nono nella Regione, a conferma dell’attenzione dell’insegna verso questo territorio. Il nuovo punto vendita nasce da un’operazione di affitto di ramo d’azienda, accompagnata da un intervento di ristrutturazione e riqualificazione dell’immobile esistente, realizzato in un’ottica di sostenibilità ambientale e di efficientamento energetico. L’intervento si inserisce nel contesto urbano della città, nella zona nord, lungo il tratto della SS 106 che collega Locri alla vicina Siderno, contribuendo a restituire alla comunità uno spazio commerciale moderno e di ultima generazione. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Il primo Penny a Locri

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Jofc Day 2026, tra i protagonisti il club bianconero di Locri: primo nella categoria Sharing is CaringIl club bianconero di Locri, affiliato alla Juventus, ha partecipato al Jofc Day 2026, evento organizzato in Sicilia il 9 e 10 maggio.

Temi più discussi: Quali supermercati sono aperti il 2 giugno? La lista delle catene e gli orari; Abitavo a Penny Lane; Patologie epatiche e pancreatiche nel cane e nel gatto. Intervista a Penny Watson; Il mio ricordo di Plinio Perilli, poeta capace di letizia francescana e di meritare più cielo.

Il primo Penny a LocriCernusco sul Naviglio – 8 giugno 2026 | PENNY Italia prosegue il proprio percorso di crescita anche in Calabria con l’apertura del primo punto vendita nella città di Locri, in Via Marconi 229. Si trat ... adnkronos.com

il 7 Giugno 1994 gli Stone Temple Pilots pubblicano Purple, il loro secondo album in studio. Il disco fu un grande successo, debuttando al primo posto nella Billboard 200, spinto anche dai singoli estratti: Big Empty, divenuta colonna sonora del film Il corvo, I x.com

Primo poster per la commedia horror nera australiana 'Penny Lane Is Dead' - Ambientato nel 1986, durante un'estate torrido in Australia, la celebrazione di tre migliori amici in una casa al mare si trasforma in una lotta all'ultimo sangue per la sopravvivenza qu reddit

PENNY inaugura il primo punto vendita di BruinoCernusco sul Naviglio, 22 settembre 2025 – PENNY Italia inaugura un nuovo punto vendita a Bruino in provincia di Torino, portando a 455 il numero degli store in Italia, 73 nella regione e 30 nel solo ... adnkronos.com