I pronostici di lunedì 8 giugno | amichevoli internazionali

Lunedì 8 giugno si svolgeranno diverse partite amichevoli tra squadre nazionali, in preparazione ai Mondiali. Le gare includono incontri tra varie nazionali di diversi continenti. Le partite sono organizzate per testare le rose delle squadre e migliorare le strategie prima dell'inizio del torneo. La maggior parte degli incontri si terrà in stadi di diverse città e rappresenta l'ultimo step di preparazione prima delle competizioni ufficiali.

I pronostici di lunedì 8 giugno, continuano le amichevoli di preparazione ai Mondiali: in campo tra le altre Olanda, Francia e Spagna Carmine Nunziata, formalmente commissario tecnico dell’ Italia Under 20, torna sulla panchina dell’Under 21 (selezione già guidata dal 2023 al 2025) solo per quest’amichevole con l’ Albania, dovendo sostituire Silvio Baldini, anche lui ct ad interim ma della nazionale maggiore. Quella di Nunziata sarà dunque un’Italia sperimentale, visto che Baldini per i due test con Lussemburgo e Grecia ha deciso di chiamare quasi esclusivamente elementi della sua U-21, allo scopo di mandare un segnale forte dopo la clamorosa eliminazione nei playoff di qualificazione al Mondiale nordamericano. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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