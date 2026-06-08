I programmi TV di oggi 8 giugno 2026 | film e musica

Da lopinionista.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi in tv vengono trasmessi il film “Tutti tranne te” su Rai 1, il programma musicale “Superkaraoke” su Canale 5 e il classico “Robin Hood” su TV8.

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Guida ai programmi TV dell’8 giugno 2026: “Tutti tranne te” su Rai 1, “Superkaraoke” su Canale 5, “Robin Hood” su TV8. La prima serata dell’ 8 giugno 2026 offre su Rai 1 la commedia romantica Tutti tranne te, uno dei titoli più attesi della settimana. Rai 3 propone lo speciale storico Mussolini. Le verità nascoste, un approfondimento che promette di far discutere. Canale 5 punta sull’intrattenimento leggero con Superkaraoke, mentre Italia 1 sceglie l’adrenalina pura con Hunter’s Prayer – In fuga. Da Sky Cinema arrivano due film di forte richiamo: Interstellar su Sky Cinema Collection e Fast & Furious 9 su Sky Cinema Action. Rai 1 – Tutti tranne te (21:25). 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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