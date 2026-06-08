Il caso dei bambini di cinque scuole modenesi, quattro elementari e una dell’infanzia, che cantavano battendo le mani "Free free Palestine" davanti a un indagato per terrorismo, ovvero Sulaiman Hijazi, ha scosso il mondo della politica e ora anche quello diplomatico. A intervenire, infatti, è l’ ambasciatore di Israele in Italia, Jonathan Peled, che ha anche plaudito il pronto intervento da parte del ministro dell’istruzione Giuseppe Valditara nel mandare gli ispettori negli istituti scolastici per verificare la dinamica e individuare i responsabili: “Bambini indottrinati all’odio da parte di estremisti islamici legati a Mohammad Hannoun, alla presenza del sindaco di Modena, città che ha recentemente subito un attentato terroristico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - I bimbi di Modena incontrano l'indagato per terrorismo, l'ambasciatore di Israele: "Bene l'ispezione nella scuola"

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I bimbi di Modena incontrano l'indagato per terrorismo, l'ambasciatore di Israele: Bene l'ispezione nella scuolaIl caso dei piccoli che cantacano Free Palestine davanti a Hijazi ha scosso il mondo della politica e della diplomazia. L'ambasciatore Peled: Episodio deplorevole che desta estrema preoccupazione e c ... msn.com

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