Ho una traslocazione | ha senso continuare con la Fivet?

Una donna di 26 anni con traslocazione reciproca tra i cromosomi 2 e 14 ha chiesto se conviene ancora procedere con la fecondazione assistita. Lo scorso anno ha effettuato una Fivet con analisi pre-impianto. La traslocazione, 46,XX,t(2;14)(p13;q11), può influenzare le possibilità di gravidanza e il rischio di anomalie genetiche nei figli. La decisione di continuare dipende da valutazioni mediche specifiche e dai risultati degli esami genetici successivi.

Salve dottore, ho 26 anni e lo scorso anno mi sono sottoposta alla Fivet con analisi pre-impianto. Ho infatti la seguente traslocazione reciproca: 46,XX,t(2;14)(p13;q11.2). Purtroppo nonostante siano venuti fuori 6 embrioni, tutti avevano delle anomalie e quindi i medici non hanno fatto il transfer. Con la mia traslocazione non so se sia il caso di riprovarci o lasciar perdere: potrò mai avere un bambino sano? Grazie mille se vorrà rispondermi Buongiorno signora, ci tengo a tranquillizzarla e a darle un po’ di speranza. Può sicuramente avere figli sani, quindi le consiglio di insistere con la diagnosi preimpianto: è ancora giovanissima, non si arrenda! * Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento © Riproduzione riservata 1997 - 2026 Editore Media Data Factory S. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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