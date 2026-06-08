Natalia Paragoni ha annunciato sui social di avere un linfoma di Hodgkin. Ha scritto un messaggio diretto e sincero, condividendo il suo stato di salute con i follower. La divulgazione è avvenuta recentemente, senza ulteriori dettagli clinici o informazioni aggiuntive sulla diagnosi. La pubblicazione è stata caratterizzata da un tono aperto e senza filtri, rivolto a chi la segue online.

Un messaggio toccante, senza filtri, onesto e trasparente: così Natalia Paragoni, qualche giorno fa, ha voluto mettere al corrente i tanti follower che la seguono sui social del particolare momento che sta attraversando. Tutto, ha spiegato l’influencer, è nato all’ottavo mese di gravidanza della secondogenita Beatrice, nata lo scorso 5 maggio, quando i medici le hanno diagnosticato, inaspettatamente, un linfoma di Hodgkin. L’influencer parla di “una telefonata che mi ha cambiato la vita”.” “Ero incinta all’ottavo mese, dentro di me cresceva la piccola Beatrice e io avrei dovuto pensare solo alla sua nascita. Invece, una notizia inaspettata ha trasformato quel periodo di attesa e felicità in un tempo di paura, domande e incertezza. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - “Ho un linfoma di Hodgkin” il toccante e onesto messaggio di Natalia Paragoni

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Chi ha curato un Linfoma di Hodgkin può contrarre una Micosi Fungoide

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