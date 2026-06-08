I Mondiali di calcio iniziano l’11 giugno e rappresentano la principale competizione tra squadre nazionali. La manifestazione coinvolge squadre di diversi paesi che si sfidano in un torneo internazionale. La preparazione dei partecipanti e le qualificazioni sono già concluse, portando alle fasi finali della competizione. La copertura dell’evento mira a fornire informazioni chiare e dettagliate sulla manifestazione e sui partecipanti.

Ieri abbiamo salutato il calcio per club, oggi parte quello per Nazionali. Dall'11 giugno iniziano i Mondiali e il nostro obiettivo non è solo quello di raccontarveli ma anche di aiutarvi ad arrivarci preparati, ad avere una specie di piccola enciclopedia della competizione. Uno dei modi sono queste guide, girone per girone. Dentro ci trovate alcune informazioni pratiche, ma anche una parte più predittiva: prospettive tattiche, chi può passare, chi può sorprendere, chi invece è a rischio. In più consigli come maglie da acquistare, giocatori interessanti, prodotti culturali. Di seguito trovate il link alle guide a tutte le guide, che abbiamo già pubblicato. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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Road To Mondiale - Puntata 1 - GUIDA AI MONDIALI

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