Due conduttori della Rai hanno presentato documentazione al Comitato etico, segnalando un possibile conflitto interno. La giornalista e conduttrice Bruzzone ha avuto un confronto legale con altri colleghi riguardo a questioni di stile comunicativo e comportamenti sul set. La disputa riguarda anche le modalità di presentazione e le segnalazioni di comportamenti ritenuti inappropriati. La vicenda si è sviluppata attraverso azioni legali e comunicazioni ufficiali tra le parti.

Chi sono i conduttori che hanno presentato documentazione al Comitato etico?. Come influisce lo stile comunicativo della Bruzzone sulla sua carriera Rai?. Perché la denuncia per diffamazione aggravata ha spostato lo scontro in tribunale?. Quali conseguenze avrà la segnalazione di Infante sulla permanenza della criminologa?.? In Breve Milo Infante ha segnalato la Bruzzone al Comitato etico Rai dopo mesi di attacchi.. Salvo Sottile e Massimo Giletti hanno trasmesso documentazione ufficiale all'azienda Rai.. La criminologa ha presentato denuncia-querela contro Sottile per diffamazione aggravata.. Lo scontro nasce dalle divergenze sulla colpevolezza di Alberto Stasi nel caso Garlasco. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Guerra in Rai: Bruzzone e i conduttori, scontro legale e segnalazioni

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