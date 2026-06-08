Grave schianto fra auto e camion | mamma e due bimbi in ospedale Code chilometriche sulla statale

Un incidente tra un'auto e un camion si è verificato sulla statale Romea, coinvolgendo una madre e i suoi due figli gemelli. La famiglia è stata trasportata in ospedale. Sul luogo sono formate code di veicoli che si estendono per diversi chilometri. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’incidente o sulle condizioni delle persone coinvolte.

Ancora un grave incidente sulla statale Romea e a farne le spese stavolta è una famiglia composta da una mamma e due figli gemelli che finiscono in ospedale. La strada è stata poi chiusa per i soccorsi provocando enormi disagi sulla strada statale 309, come già avvenuto nei giorni scorsi per un. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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Incidente nel Salernitano, schianto in motorino contro un muro: due morti a Castellabate

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