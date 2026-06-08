L’attore sarà nuovamente sul set della nona stagione di “Che Dio ci aiuti”, confermando il suo ritorno. Ha espresso felicità nel riprendere le riprese e ha anticipato che ci saranno molti volti noti che il pubblico ha già imparato a conoscere nel corso degli anni. Nel frattempo, l’attore si prepara anche a salire sul palco del Teatro Brancaccio di Roma, con due produzioni di grande richiamo.

Giovanni Scifoni sarà tra i protagonisti assoluti della nuova stagione del Teatro Brancaccio di Roma, dove salirà sul palco con due produzioni di grande richiamo. L’attore romano tornerà infatti a vestire i panni di Don Silvestro in “Aggiungi un Posto a Tavola”, lo storico musical firmato da Garinei e Giovannini che continua a conquistare generazioni di spettatori. Al suo fianco ci sarà Lorella Cuccarini, mentre la regia sarà affidata a Marco Simeoli, presente anche nel cast dello spettacolo. La produzione vivrà inoltre un momento particolarmente significativo il 10 ottobre con il debutto all’Arena di Verona, un evento che segnerà l’approdo dell’amato titolo sul celebre palcoscenico veronese. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Giovanni Scifoni conferma il ritorno in “Che Dio ci aiuti 9”: “Felice di tornare sul set, ritroveremo tanti volti che il pubblico ha imparato ad amare nel corso degli anni”

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Giovanni Scifoni conferma il ritorno in Che Dio ci aiuti 9: Felice di tornare sul set

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