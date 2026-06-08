Un crescente numero di giovani imprenditori italiani sta scegliendo di trasferirsi all’estero, portando con sé competenze e talenti. La fuga si concentra soprattutto tra chi avvia nuove imprese o lavora in settori innovativi. Le aziende italiane non riescono a trattenere queste risorse, che cercano ambienti più favorevoli. La questione è al centro di discussioni tra stakeholder, che valutano come gestire questo fenomeno e se possa trasformarsi in un’opportunità di crescita.

Perché le imprese italiane stanno esportando i propri talenti all'estero?. Come possono gli stakeholder trasformare il conflitto in crescita economica?. Quali modelli europei garantiscono la resilienza delle nuove imprese?. Cosa deve cambiare nella leadership per proteggere la sovranità produttiva?.? In Breve Imprese e lavoratori generano l'80% del gettito fiscale nazionale nonostante scarsi investimenti. Convegno nazionale Confindustria svoltosi il 5 e 6 giugno presso il Porto Carlo Riva. Moderatore David Parenzo analizza il divario tecnologico e i costi energetici europei. Modelli europei variano tra attivismo tedesco e pragmatismo spagnolo con aperture in 48 ore. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Giovani imprenditori: il rischio di un esodo verso l’estero

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