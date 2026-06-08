Il 8 giugno 2026, in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, EZVIZ ha annunciato il rilancio di EZVIZ Green. La nuova iniziativa si focalizza su soluzioni tecnologiche sostenibili e innovative per la tutela ambientale. L’azienda promuove prodotti e progetti dedicati alla riduzione dell’impatto ecologico, integrando funzionalità eco-friendly nelle proprie offerte. La campagna mira a sensibilizzare sull’importanza di pratiche sostenibili e a favorire la tutela dell’ambiente attraverso tecnologie avanzate.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE HOOFDDORP, Paesi Bassi, 8 giugno 2026 PRNewswire — EZVIZ, brand leader mondiale nel settore delle tecnologie e servizi per la casa, rilancia la propria iniziativaEZVIZ Green, dedicata alla tutela ambientale e alla promozione di una tecnologia sostenibile che valorizza la collaborazione con Treedom e Plastic Brank. Sotto il tema “Pulire. Conservare. Coesistere.”, il marchio inaugura una settimana di sensibilizzazione ambientale in concomitanza con la Giornata Mondiale dell’Ambiente e la Giornata Mondiale degli Oceani. Le attività previste coinvolgono partner e utenti in azioni utili a sostenere la capacità di adattamento climatico e a salvaguardare gli oceani, inserendosi all’interno di una visione più ampia di coesistenza sostenibile tra uomo e natura. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Giornata Mondiale dell’Ambiente 2026?EZVIZ rilancia EZVIZ Green tra sostenibilità, innovazione e tutela ambientale

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