Furto notturno a Baronissi | i ladri agiscono mentre i proprietari dormono
Nella notte, intorno alle 4, ladri sono entrati in un’abitazione in via Fondo Pagano a Baronissi. Hanno rubato alcuni centinaio di euro e danneggiato la porta di casa. I proprietari dormivano al momento dell’irruzione. Nessuna persona è rimasta ferita. I carabinieri sono intervenuti sul posto per i rilievi. Non ci sono ancora elementi su eventuali complici o movimenti sospetti precedenti.
E' ancora allarme furti a Baronissi. La scorsa notte, intorno alle 4, i ladri hanno fatto irruzione all'interno di un'abitazione situata in via Fondo Pagano: oltre ad aver rubato qualche centinaio di euro hanno rotto un po' di cose tra cui la porta di casa. Fortunatamente i proprietari. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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