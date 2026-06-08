Furto notturno a Baronissi | i ladri agiscono mentre i proprietari dormono

Notizia in breve

Nella notte, intorno alle 4, ladri sono entrati in un’abitazione in via Fondo Pagano a Baronissi. Hanno rubato alcuni centinaio di euro e danneggiato la porta di casa. I proprietari dormivano al momento dell’irruzione. Nessuna persona è rimasta ferita. I carabinieri sono intervenuti sul posto per i rilievi. Non ci sono ancora elementi su eventuali complici o movimenti sospetti precedenti.