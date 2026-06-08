Paolo Maldini ha rotto il suo rapporto con Hakan Safi, candidato alla presidenza del Fenerbahçe, dopo che quest’ultimo ha perso le elezioni. La vittoria di Aziz Yildirim ha portato alla fine del piano di Safi, con Maldini che ha deciso di interrompere la collaborazione con effetto immediato. La decisione è stata comunicata poco dopo la conclusione delle votazioni, senza ulteriori dettagli sui motivi specifici.

Si sono concluse con un verdetto netto e insindacabile le attesissime elezioni presidenziali al Fenerbahçe, uno dei club più gloriosi, caldi e ricchi del panorama calcistico in Turchia. Con un totale di 17.245 preferenze, a trionfare è stato Aziz Yildirim, figura storica del calcio turco che torna così a occupare la poltrona più alta del sodalizio gialloblù, già guidato consecutivamente tra il 1999 e il 2018. Si è fermato invece a quota 9.927 voti lo sfidante Hakan Safi, la cui campagna elettorale, basata su promesse faraoniche e nomi altisonanti, non è bastata a convincere la base dei soci. Il piano strategico di Safi si reggeva su una narrazione di mercato a dir poco clamorosa, finalizzata a portare a Istanbul un instant-team di livello mondiale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Furia Maldini: svelato il motivo dello strappo con Safi, candidato Presidente del Fenerbahçe

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