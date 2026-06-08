Una donna di 37 anni di Forio, Ischia, è stata dimessa questa mattina dall’ospedale Rizzoli di Lacco Ameno, dopo aver subito un’aggressione da parte del padre nei giorni scorsi. La paziente è stata ricoverata in seguito all’evento violento e ora si trova fuori dall’ospedale. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni di salute attuali o sulle circostanze dell’aggressione.

Tempo di lettura: < 1 minuto È stata dimessa questa mattina dall’ospedale Rizzoli di Lacco Ameno la 37enne di Forio ricoverata nei giorni scorsi dopo essere stata violentemente aggredita dal padre. La donna ha superato le conseguenze delle gravi lesioni riportate ed è stata giudicata in condizioni tali da poter lasciare il nosocomio. Determinante l’intervento chirurgico al quale era stata sottoposta dall’equipe guidata dal dottor Mimmo Loffredo. L’operazione, resa necessaria dai traumi interni riportati durante l’aggressione, aveva comportato l’asportazione di una parte del fegato. Sul fronte giudiziario, resta in carcere il padre della 37enne, arrestato dai carabinieri della Compagnia di Ischia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Fu aggredita dal padre, lascia l’ospedale la 37enne di Ischia

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