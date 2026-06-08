Ferrari contesa tribunale scozzese dà torto a un attore aretino | la Rossa prende la via dell’Ayrshire

Un attore aretino ha perso una causa civile contro Ferrari davanti a un tribunale scozzese. La disputa, iniziata anni fa, riguardava un problema legato a un contratto o un accordo commerciale, ma il giudice ha deciso a favore del costruttore automobilistico. La sentenza ha confermato che la vettura o il marchio Ferrari doveva essere trasferito o gestito secondo le condizioni imposte dalla casa automobilistica. La decisione è definitiva e non sono previsti ricorsi.

Altro che cavallino rampante, qui s’è impennata direttamente la causa civile. E alla fine, dopo anni di carte bollate e discussioni degne d’una puntata internazionale di Forum, a restare a piedi è stato un aretino. «The Times Scotland» A raccontare la vicenda è addirittura il Times Scotland, che dedica un ampio articolo alla lunga disputa tra l’attore Gianni Calchetti, originario di Arezzo, e l’imprenditore alberghiero Imad Elias per la proprietà di una Ferrari 328 GTS del 1985. Secondo quanto ricostruito dal quotidiano britannico, la supercar sarebbe stata venduta nel 2011 per 25 mila euro. Ma anni dopo i rapporti tra i due si sarebbero guastati e la faccenda è finita davanti ai giudici scozzesi, con tanto di sequestro dell’auto da parte della polizia. 🔗 Leggi su Lortica.it

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