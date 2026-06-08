Il 10% dei cittadini più ricchi in Europa contribuisce all’80% delle tasse, creando un carico fiscale molto sbilanciato. La loro disorganizzazione e il mancato coordinamento tra paesi ostacolano gli sforzi di redistribuzione sociale. Questa concentrazione di oneri fiscali tra pochi contribuenti rende più difficile implementare politiche di ridistribuzione e di equità nel sistema fiscale.

Perché il 10% dei cittadini sostiene l'80% delle tasse europee?. Come può la disorganizzazione dei ricchi impedire la redistribuzione sociale?. Quali rischi demografici minacciano la tenuta del modello economico attuale?. Chi scatencherà la rottura definitiva del sistema fiscale europeo?.? In Breve Il 10% dei cittadini sostiene l'80% del carico fiscale totale dello Stato.. La disorganizzazione dei ricchi impedisce una redistribuzione efficace dei patrimoni.. L'importazione di decine di milioni di persone inegrabili minaccia la stabilità.. Il modello giapponese dimostra l'impossibilità di creare controclassi in crescita nulla.. L’equilibrio fiscale europeo tra pressione sulle élite e rischio sociale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Europa: il peso fiscale del 10% dei ricchi e il rischio sociale

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