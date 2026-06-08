Nella tarda serata di domenica, a Ercolano, un ragazzo di 17 anni è stato aggredito dopo un inseguimento in scooter. La lite si è conclusa con il giovane ferito, mentre i carabinieri stanno indagando sui dettagli dell’accaduto. La scena si è svolta in strada, con il 17enne che ha riportato ferite durante l'aggressione. Sono in corso le verifiche per identificare i responsabili.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Notte di violenza nel Napoletano. Momenti di paura nella tarda serata di domenica a Ercolano, dove un ragazzo di 17 anni è rimasto ferito al termine di una violenta aggressione. Il giovane, senza precedenti penali, sarebbe stato prima inseguito in scooter e successivamente colpito con calci, pugni e alcune coltellate da due persone ancora non identificate. Trasportato all’ospedale Maresca di Torre del Greco, il ragazzo è stato medicato e dimesso con una prognosi di circa quindici giorni. La ricostruzione dei fatti. Secondo le prime informazioni raccolte dagli investigatori, l’episodio si sarebbe verificato intorno alle 23:30 lungo via Plinio, strada che collega Corso Resina a via Marittima. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Ercolano, 17enne aggredito dopo un inseguimento in scooter: indagano i carabinieri

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