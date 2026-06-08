Elettra Lamborghini mai vista così furiosa | Mi avete seguita nessuno lo sapeva Ero in condizioni pietose

Elettra Lamborghini si è mostrata molto arrabbiata sui social, raccontando di essere stata seguita senza sapere da chi. Ha spiegato di trovarsi in condizioni difficili e di essere stata sorpresa da questa situazione. La cantante, nota per la sua affabilità con i fan, ha sottolineato di aver raggiunto un limite. La sua reazione ha attirato l’attenzione dei follower, che hanno commentato il suo sfogo.

Amatissima, popolarissima e da sempre nota per la sua grande disponibilità con i fan. A tutto, però, c'è un limite. Elettra Lamborghini, ieri 7 giugno, si è lasciata andare a un durissimo sfogo su Instagram contro alcuni “fan” che si sarebbero introdotte nel suo maneggio privato per chiederle una. 🔗 Leggi su Today.it

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Elettra Lamborghini e Gabriele Corsi rivelano in esclusiva come è nato il gesto scaramantico

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