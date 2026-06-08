Gianluigi Nuzzi ha dichiarato che le affermazioni di Marco Poggi nell’intervista a Quarto Grado sono false, riguardo al delitto di Garlasco. Dopo la trasmissione, ha ripetuto il suo giudizio, senza fornire ulteriori dettagli o spiegazioni.

Gianluigi Nuzzi è tornato a parlare del delitto di Garlasco dopo l’intervista di Marco Poggi a Quarto Grado. Gianluigi Nuzzi ha rotto il silenzio dopo aver mandato in onda l’intervista di Marco Poggi per Quarto Grado. La sua testimonianza ha diviso il pubblico, ma il giornalista ha deciso di intervenire. Il delitto di Garlasco continua a occupare un posto centrale nella cronaca italiana, soprattutto alla luce dei recenti sviluppi investigativi che hanno riportato il caso al centro dell’attenzione mediatica. A diciannove anni dall’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 nella villetta di famiglia di via Pascoli, una delle novità più significative è stata la decisione di Marco Poggi, fratello della vittima, di concedere una rara intervista televisiva. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - “È falso”, l’annuncio di Nuzzi dopo l’intervista a Marco Poggi

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