Due incidenti sulle strade aretine | feriti un 25enne in A1 e un 36enne a Foiano della Chian

Da lortica.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Domenica 7 giugno, due incidenti hanno coinvolto veicoli sulla rete stradale aretina, con intervento del 118 dell’Asl Toscana Sud Est. Un uomo di 25 anni è rimasto ferito in un incidente sull’A1, mentre un uomo di 36 anni è stato coinvolto in un altro incidente a Foiano della Chiana. Entrambi sono stati soccorsi e trasportati in ospedale per le cure mediche.

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Doppio intervento del 118 dell’Asl Toscana Sud Est domenica 7 giugno per due distinti incidenti stradali avvenuti nel territorio aretino. Il primo episodio si è verificato alle 16.28 di domenica sull’Autostrada A1, in direzione nord, al chilometro 349, dove sono rimaste coinvolte tre automobili. Un uomo di 25 anni è stato soccorso e trasportato in codice 2 all’ospedale della Gruccia. Sul posto sono intervenuti l’ambulanza della Croce Bianca di Arezzo, la Polizia Stradale di Battifolle ed è stato allertato il Centro Operativo Autostradale. Poco dopo, alle 18.51, il 118 è stato attivato anche per un’auto uscita di strada e finita contro un muro in piazzetta San Domenico, a Foiano della Chiana. Ferito il conducente, un uomo di 36 anni, trasferito in codice 3 all’ospedale Le Scotte di Siena. 🔗 Leggi su Lortica.it

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