Dorsale adriatica dell' alta tensione Ancisi LpRa | Si rivedano i tracciati a tutela delle riserve naturali

Terna ha aperto una consultazione pubblica sul progetto “Dorsale Adriatica Hvdc Foggia–Forlì”, un collegamento di alta tensione tra i due nodi elettrici. Ancora non definiti i tracciati, ma si chiede di rivederli per tutelare le riserve naturali. La rete sarà gestita dalla società controllata dallo Stato. La proposta prevede la realizzazione di un collegamento diretto tra le due aree, con un percorso ancora da definire.

Terna Spa, la società controllata dallo Stato che gestisce la rete elettrica di trasmissione nazionale, ha indetto una consultazione pubblica sul proprio progetto “Dorsale Adriatica Hvdc Foggia–Forlì”, l'importante infrastruttura che collegherà il nodo elettrico di Foggia con quello di Forlì per. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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