Un gol al 93° minuto ha deciso la partita in favore della Croazia, con Pasalic che ha segnato un destro al volo. La rete è arrivata nei minuti di recupero, determinando la vittoria. La partita si è conclusa con questa segnatura decisiva, lasciando i tifosi e gli addetti ai lavori con molte domande sul futuro del centrocampo croato, in particolare su chi prenderà il posto di Modric nel prossimo Mondiale.

Chi sostituirà Modric nel centrocampo croato durante il prossimo Mondiale?. Come ha fatto Pasalic a segnare proprio al novantatreesimo minuto?. Quale ruolo tattico assumerà il numero 8 nella selezione nazionale?. Perché la prestazione di Pasalic cambia le gerarchie della Croazia?.? In Breve Pasalic subentra al 58' sostituendo Luka Modric. Vittoria finale della Croazia per 2-1 contro la Slovenia. Gol decisivo segnato al 93' durante il recupero. Secondo gol al volo contro la Slovenia in due amichevoli. Mario Pasalic decide l’amichevole croata con un destro al volo al 93? contro la Slovenia. Il centrocampista dell’Atalanta, Mario Pasalic, ha segnato il gol decisivo per la vittoria della Croazia contro la Slovenia con un punteggio finale di 2-1. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Croazia, colpo di Pasalic al 93?: destro al volo e vittoria

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