Colpi a salve sparati in centro storico FdI | Basta far west tolleranza zero e taser alla polizia locale

Notizia in breve

In centro storico si sono verificati colpi a salve, con un episodio di sparatoria che ha destato preoccupazione. Il partito di maggioranza ha commentato la situazione parlando di un aumento di degrado e insicurezza. Chiede tolleranza zero e l'uso dei taser per la polizia locale. La sparatoria si aggiunge a una serie di eventi considerati allarmanti, che hanno portato le autorità a prendere posizione pubblica sulla questione sicurezza.