Colpi a salve sparati in centro storico FdI | Basta far west tolleranza zero e taser alla polizia locale
In centro storico si sono verificati colpi a salve, con un episodio di sparatoria che ha destato preoccupazione. Il partito di maggioranza ha commentato la situazione parlando di un aumento di degrado e insicurezza. Chiede tolleranza zero e l'uso dei taser per la polizia locale. La sparatoria si aggiunge a una serie di eventi considerati allarmanti, che hanno portato le autorità a prendere posizione pubblica sulla questione sicurezza.
“Il gravissimo episodio della sparatoria in pieno centro storico a Faenza è solo l'ultimo, inaccettabile campanello d'allarme di una situazione di degrado e insicurezza che i cittadini non possono più tollerare. Le nostre strade non possono trasformarsi in un far west a causa di criminali e. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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