cobolli sfiora il sogno zverev conquista la storia

Notizia in breve

Alexander Zverev ha vinto il suo primo titolo Slam al Roland Garros, rompendo una lunga serie di finali perse e attese. Dopo anni di tentativi e delusioni, il tedesco ha battuto il suo avversario in finale, conquistando così la prima vittoria importante in carriera. La vittoria rappresenta un traguardo storico per Zverev, che ha finalmente raggiunto un risultato che gli era sfuggito in passato.