Cobolli sfiora il sogno Zverev conquista la storia
Alexander Zverev ha vinto il suo primo titolo Slam al Roland Garros, rompendo una lunga serie di finali perse e attese. Dopo anni di tentativi e delusioni, il tedesco ha battuto il suo avversario in finale, conquistando così la prima vittoria importante in carriera. La vittoria rappresenta un traguardo storico per Zverev, che ha finalmente raggiunto un risultato che gli era sfuggito in passato.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Alexander Zverev ha finalmente spezzato la maledizione. Dopo anni di attese, occasioni mancate e finali dolorose, il tedesco ha conquistato il primo titolo Slam della sua carriera al Roland Garros. Una vittoria meritata, arrivata al termine di una battaglia intensa contro un Flavio Cobolli straordinario, capace di trasformare la finale parigina in uno spettacolo indimenticabile. Per il tennis italiano resta un pizzico di amarezza. La favola più bella sarebbe stata quella del romano con la Coppa dei Moschettieri tra le mani. Ma il trionfo di Zverev rappresenta comunque una storia di riscatto e perseveranza che merita rispetto. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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COBOLLI SFIORA LIMPRESA Zverev campione al Roland Garros
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ROLAND GARROS 2026, FLAVIO COBOLLI SFIORA IL SOGNO: ZVEREV CONQUISTA IL SUO PRIMO SLAM DOPO UNA FINALE EPICA irog.it/?p=30637 @rolandgarros @federtennis #RolandGarros #FlavioCobolli #Cobolli #Zverev #AlexanderZverev #ten x.com
Flavio Cobolli sfiora l’impresa ma si ferma a un passo - anzi, a un solo set - dal sogno. Niente da fare contro Alexander Zverev, che supera l’italiano in cinque set (6-1; 4-6; 6-4; 7-6; 6-1) e conquista il suo primo Roland Garros. Per Cobolli, però, alla sua prima fi facebook
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