cobolli decimo azzurro di sempre nella top 10 atp sinner resta in vetta

ROMA - Fa festa l'Italia del tennis. Flavio Cobolli è il decimo italiano di sempre a entrare nella top 10 del ranking mondiale in singolare maschile: grazie alla finale di ieri al Roland Garros, il romano ha infatti guadagnato quattro posizioni ed è appunto il nuovo numero 10 Atp. Prima dell'avvento della classifica computerizzata (1973), sono stati inseriti in top 10 solo Uberto de Morpurgo, Giorgio De Stefani e Nicola Pietrangeli; successivamente, sono riusciti a raggiungere l'elite mondiale Adriano Panatta, Corrado Barazzutti, Fabio Fognini, Matteo Berrettini, Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. Questo traguardo si pone... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Cobolli vs Nardi: Derby Azzurro a Montpellier | Analisi, Precedenti e Ultime dal Circuito

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Ranking ATP, Sinner sempre più in fuga: Musetti resta in top 10, Cobolli sale al numero 12Nel ranking ATP, Jannik Sinner mantiene la prima posizione per la 70esima settimana consecutiva, consolidando il suo vantaggio sugli avversari.

Ranking Atp e Wta, Cobolli entra nella top 10: Sinner resta numero uno del mondoFlavio Cobolli è entrato nella top 10 del ranking ATP, diventando il decimo tennista italiano a raggiungere questa posizione.

Temi più discussi: Finale Cobolli Zverev, Roland Garros 2026: Diretta Live, risultato e cronaca · Tennis oggi; Il sogno di Flavio Cobolli si è infranto proprio all’ultimo, quando c’era anche la speranza che potesse diventare realtà. L’azzurro si è dovuto arrendere ad Alexander Zverev, che ha vinto il Roland Garros e il suo primo Slam dopo tre finali perse. Il tedesco ha co; Roland Garros, tutto quello che è successo fino ai quarti di finale; Cobolli, in semifinale al Roland Garros e Top 10 ATP a un passo: ecco cosa serve.

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Il sogno dell’encomiabile Flavio COBOLLI di riportare il tennis maschile azzurro sul trono del Roland Garros dopo cinquanta lunghi anni è svanito al quinto set del match con in palio il titolo. Il ventiquattrenne romano è stato regolato dal favorito della vigilia Ale x.com