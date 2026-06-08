CN24 – Roberto Mancini sarà il prossimo ct della Nazionale | sbaragliata la concorrenza! L’indiscrezione

Da calcionews24.com 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Roberto Mancini è confermato come prossimo commissario tecnico della nazionale italiana di calcio. La decisione è stata presa dopo aver superato la concorrenza, che non è stata specificata. La notizia arriva da fonti esclusive e conferma il percorso già tracciato per la nomina del nuovo allenatore. La scelta sarà ufficializzata a breve, secondo quanto riferito.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Roberto Mancini sarà il prossimo ct della Nazionale: sbaragliata la concorrenza! Strada tracciata per la panchina dell’Italia: la nostra esclusiva. Non ci sono più dubbi: Roberto Mancini sarà il prossimo commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio. La notizia è stata confermata in esclusiva dalla redazione di CalcioNews24, segnando ufficialmente il ritorno del tecnico jesino sulla panchina azzurra. Le prossime tappe legate al suo incarico saranno vincolate alle elezioni del nuovo presidente FIGC. Dopo le dimissioni di Gabriele Gravina, il favorito per la carica è l’ex presidente del Coni, Giovanni Malagò, seguito da Giancarlo Abete. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

cn24 8211 roberto mancini sar224 il prossimo ct della nazionale sbaragliata la concorrenza l8217indiscrezione
© Calcionews24.com - CN24 – Roberto Mancini sarà il prossimo ct della Nazionale: sbaragliata la concorrenza! L’indiscrezione
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Roberto MANCINI a CN24: Futuro al NAPOLI Rispondo così! Su De Laurentiis e l'Italia...

Video Roberto MANCINI a CN24: Futuro al NAPOLI? Rispondo così! Su De Laurentiis e l'Italia...

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Italia, sbaragliata la concorrenza: Roberto Mancini sarà il prossimo ct della Nazionale

Temi più discussi: CN24 – Roberto Mancini sarà il prossimo ct della Nazionale: sbaragliata la concorrenza! L’indiscrezione; Mancini non ha dubbi: Maradona per me è stato il numero 1 - CalcioNapoli24 | CN24; CN24 – Roberto Mancini sarà il prossimo ct della Nazionale | sbaragliata la concorrenza! L’indiscrezione; Mancini sarà il prossimo ct della Nazionale | l’accordo è ad un passo L’annuncio atteso dopo il 22 giugno.

Mancini resta in silenzio sulla Nazionale, ma in Qatar non ho trovato quello che cercavoL'ex ct azzurro apre solo alla Sampdoria: Ci sarebbe questa idea, Vialli l'avrebbe voluto. Sulla sua Italia: Meglio del Brasile di Pele e dell'Argentina di Maradona ... sportmediaset.mediaset.it

roberto mancini cn24 roberto mancini saràCN24 – Roberto Mancini sarà il prossimo ct della Nazionale: sbaragliata la concorrenza! L’indiscrezioneRoberto Mancini sarà il prossimo ct della Nazionale: sbaragliata la concorrenza! Strada tracciata per la panchina dell’Italia: la nostra esclusiva Non ci sono più dubbi: Roberto Mancini sarà il prossi ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web