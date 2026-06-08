CN24 – Roberto Mancini sarà il prossimo ct della Nazionale | sbaragliata la concorrenza! L’indiscrezione

Roberto Mancini è confermato come prossimo commissario tecnico della nazionale italiana di calcio. La decisione è stata presa dopo aver superato la concorrenza, che non è stata specificata. La notizia arriva da fonti esclusive e conferma il percorso già tracciato per la nomina del nuovo allenatore. La scelta sarà ufficializzata a breve, secondo quanto riferito.

Roberto Mancini sarà il prossimo ct della Nazionale: sbaragliata la concorrenza! Strada tracciata per la panchina dell’Italia: la nostra esclusiva. Non ci sono più dubbi: Roberto Mancini sarà il prossimo commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio. La notizia è stata confermata in esclusiva dalla redazione di CalcioNews24, segnando ufficialmente il ritorno del tecnico jesino sulla panchina azzurra. Le prossime tappe legate al suo incarico saranno vincolate alle elezioni del nuovo presidente FIGC. Dopo le dimissioni di Gabriele Gravina, il favorito per la carica è l’ex presidente del Coni, Giovanni Malagò, seguito da Giancarlo Abete. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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