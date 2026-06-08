Zazzaroni ha rivelato che non ci sono cambiamenti significativi nel formato di Ballando con le Stelle, nonostante le voci di una giuria rinnovata. Mentre la produzione si prepara per la prossima stagione, le indiscrezioni sul nuovo cast e sulle modalità di gara continuano a circolare. La conduttrice Milly Carlucci sta lavorando alla programmazione, ma non sono stati annunciati dettagli ufficiali sui cambiamenti.

Mentre Milly Carlucci lavora alla prossima edizione di Ballando con le Stelle, continuano a rincorrersi indiscrezioni e ipotesi sul futuro del programma. L’addio di Selvaggia Lucarelli, che dopo dieci anni ha deciso di intraprendere una nuova avventura professionale accettando la conduzione de L’Isola dei Famosi, aveva alimentato le voci su una possibile rivoluzione all’interno della giuria. Nelle ultime ore, però, sarebbe emerso uno scenario molto diverso da quello immaginato da molti telespettatori. Cambiamenti? Macché, tutto resta identico: Ballando con le stelle non subisce variazioni (tranne una). Per settimane si è parlato di una possibile riorganizzazione completa del tavolo dei giudici, con diversi nomi dati in bilico in vista della nuova stagione. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Che noia, a Ballando non cambia proprio nulla, altro che giuria rivoluzionata: Zazzaroni spiffera tutto

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