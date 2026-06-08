Charlotte Casiraghi strega Montecarlo col tubino in pelle viola | solo lei può osare tanto
Durante il Gran Premio di Montecarlo, Charlotte Casiraghi ha attirato l’attenzione con un mini dress in pelle viola. La principessa ha scelto un look audace, che ha suscitato reazioni tra i presenti. La scelta di indossare un abito così vistoso si è fatta notare per il colore e lo stile. La presenza di Charlotte in questa occasione si è distinta per la sua scelta di outfit, che ha fatto discutere tra gli spettatori.
Charlotte Casiraghi fa sensazione a Monaco in occasione del Gran Premio di Montecarlo. Il suo mini dress in pelle viola è un azzardo, ma lei sa come indossarlo e lascia tutti senza fiato. Charlotte Casiraghi fa parlare di sé al Gran Premio di Montecarlo. Ancora una volta Charlotte Casiraghi dà una lezione di stile, osando con u n look per niente scontato. L’occasione è uno degli eventi più attesi nel Principato: il GP di Formula 1. Ovviamente Alberto e Charlene di Monaco sono presenti e perfetti padroni di casa. La Principessa sfoggia due look riuscitissimi, prima l’abito rosso Ferrari e poi l’outfit bianco per la premiazione che ha visto il trionfo di Kimi Antonelli. 🔗 Leggi su Dilei.it
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