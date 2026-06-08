Durante il Gran Premio di Montecarlo, Charlotte Casiraghi ha attirato l’attenzione con un mini dress in pelle viola. La principessa ha scelto un look audace, che ha suscitato reazioni tra i presenti. La scelta di indossare un abito così vistoso si è fatta notare per il colore e lo stile. La presenza di Charlotte in questa occasione si è distinta per la sua scelta di outfit, che ha fatto discutere tra gli spettatori.

Charlotte Casiraghi fa sensazione a Monaco in occasione del Gran Premio di Montecarlo. Il suo mini dress in pelle viola è un azzardo, ma lei sa come indossarlo e lascia tutti senza fiato. Charlotte Casiraghi fa parlare di sé al Gran Premio di Montecarlo. Ancora una volta Charlotte Casiraghi dà una lezione di stile, osando con u n look per niente scontato. L’occasione è uno degli eventi più attesi nel Principato: il GP di Formula 1. Ovviamente Alberto e Charlene di Monaco sono presenti e perfetti padroni di casa. La Principessa sfoggia due look riuscitissimi, prima l’abito rosso Ferrari e poi l’outfit bianco per la premiazione che ha visto il trionfo di Kimi Antonelli. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Charlotte Casiraghi strega Montecarlo col tubino in pelle viola: solo lei può osare tanto

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