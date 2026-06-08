Le sigle sindacali hanno proclamato uno sciopero di quattro ore, dalle 12 alle 16, coinvolgendo il personale dell’azienda di trasporto pubblico locale. I lavoratori hanno deciso di astenersi dal lavoro per denunciare criticità e la mancanza di confronto con la direzione. La mobilitazione riguarda tutto il personale e si svolge senza preavviso, causando possibili disservizi nel servizio di trasporto cittadino. La protesta si inserisce in un quadro di tensioni tra sindacati e azienda.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Stop al lavoro dalle 12 alle 16. Le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti e Faisa Cisal hanno proclamato per oggi una giornata di mobilitazione che coinvolge il personale dell’Amts, l’azienda che gestisce il trasporto pubblico a Catania. Lo sciopero si svolgerà dalle ore 12:00 alle ore 16:00 e interesserà tutti i dipendenti aziendali. La protesta nasce, secondo i rappresentanti dei lavoratori, dal protrarsi di problematiche più volte segnalate e dalla mancanza di risposte ritenute adeguate da parte della dirigenza. Le motivazioni della protesta. I sindacati spiegano che alla base della mobilitazione vi sono diverse questioni considerate prioritarie per il personale e per il futuro dell’azienda. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Catania, sciopero di quattro ore all’Amts: i sindacati denunciano criticità e mancanza di confronto

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