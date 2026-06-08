Campionati italiani di beach volley prende forma a Falconara l' arena che ospiterà la tappa inaugurale

A Falconara Marittima sono iniziati i lavori di allestimento del Center Court sulla spiaggia di via Goito. Dal 12 al 14 giugno, questa arena ospiterà la prima tappa del Campionato italiano assoluto di beach volley, massimo circuito nazionale. Le strutture sono in fase di preparazione per l’evento che segnerà l’inizio della competizione.

FALCONARA MARITTIMA - Il conto alla rovescia è iniziato. Sulla spiaggia di via Goito sono partiti gli allestimenti del Center Court, il campo centrale che dal 12 al 14 giugno ospiterà la tappa inaugurale del Campionato italiano assoluto di Beach Volley, il massimo circuito nazionale organizzato. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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