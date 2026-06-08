Beautiful anticipazioni 15?21 giugno 2026 | Taylor crolla Hope si avvicina a Carter e Steffy teme il peggio

Da ilsipontino.net 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le puntate di Beautiful in onda dal 15 al 21 giugno 2026 si preparano a scuotere profondamente gli equilibri della Forrester Creations e delle famiglie coinvolte. La settimana sarà dominata da una tensione crescente che avvolge Taylor, sempre più fragile e costretta a convivere con una diagnosi che ha scelto di tenere nascosta. Parallelamente, la vicinanza tra Hope e Carter inizia a farsi evidente, mentre Steffy continua a percepire segnali che la mettono in allarme. Il tutto mentre Ridge e Brooke vivono un momento di serenità che rischia di essere travolto da una verità troppo grande per restare nell’ombra. Ma cosa nasconde davvero Taylor?... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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